Китай начал разработку подводной лодки с искусственным интеллектом

Судно само сможет выходить в море, определять корабли, прокладывать маршрут.

Китай. Китай приступил к разработке беспилотной подводной лодки. Планируется, что к 2020 году её задействуют в водах Тихого океана и Южно-Китайского моря, пишут «Известия».

Благодаря искусственному интеллекту субмарины смогут самостоятельно выходить в море, определять военные и гражданские корабли, прокладывать машрут и изменять его в зависимости от обстановки.

Все действия, кроме решения об атаке, лодка будет принимать сама.