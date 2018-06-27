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Дания может заморозить строительство «Северного потока-2»

13:05, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
13:05, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
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#экономика\n#строительство\n#газ\n#Европа\n#топливо\n#Дания
Фото: nord-stream.com
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С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен.

Копенгаген. Дания. Дания может заморозить строительство «Северного потока-2». С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен, пишет РТ.  

По его словам, на данный момент датский парламент подготовил ряд законопроектов. В случае, если правительство страны утвердит их, на «Северный поток-2» могут наложить вето или задержать сроки строительства.    

Рассмуссен уточнил, что решение не принято окончательно. При этом вопрос о новом газопроводе необходимо решать на уровне Европы. Еще раз проанализировать все возможные риски и проблемы.  

«Конечно, мы думали над вопросом <…>. Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, а сама Дания это решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение. На самом деле это очень трудно предсказать», - сказал датский премьер-министр.  

Напомним, в начале июня прокладку «Северного потока-2» одобрили власти Швеции. Одну из частей нового магистрального газопровода построят в исключительной экономической зоне страны.

13:05, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
565
0
#экономика\n#строительство\n#газ\n#Европа\n#топливо\n#Дания

 

 

 


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