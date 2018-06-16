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«Макдональдс» откажется от пластиковых соломинок для напитков

14:55, 16 июня, 2018
14:55, 16 июня, 2018
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#экология\n#Великобритания
Фото: Wikimedia Commons
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Также из сети общепита исчезнут пластиковые палочки и ложки.

Чикаго. США. Руководство сети ресторанов быстрого питания McDonald's (Макдональдс) откажется от пластиковых соломинок для напитков. Как сообщает Мир24, им на смену придут бумажные трубочки.

Также из сети общепита исчезнут пластиковые ложки и палочки для перемешивания. Компания приняла такое решение после того, как в Великобритании предложили отказаться от пластиковых столовых приборов для снижения вреда экологии.

«Наши клиенты хотят, чтобы в отношении соломинок были предприняты меры, но при условии, что общее ощущение от посещения наших ресторанов не будет испорчено», – цитирует издание слова главы британского подразделения сети заведений общепита Пола Помроя.

От пластиковых трубочек откажутся рестораны McDonald's в Великобритании, Франции, США, Ирландии и Норвегии.

Известно, что кампанию по отказу от пластика также готовы поддержать такие популярные заведения, как Burger King, Wagamama и JD Wetherspoon. Прекратить подачу одноразовой посуды в резиденциях распорядилась даже королева Великобритании Елизавета II.

Стоит отметить, что период разложения изделий из пластика и полиэтилена в природных условиях может превышать сто лет, в то время как бумага перестанет наносить ущерб экологии уже через два года.

14:55, 16 июня, 2018
142
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#экология\n#Великобритания

 

 

 


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