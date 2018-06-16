Также из сети общепита исчезнут пластиковые палочки и ложки.

Чикаго. США. Руководство сети ресторанов быстрого питания McDonald's (Макдональдс) откажется от пластиковых соломинок для напитков. Как сообщает Мир24, им на смену придут бумажные трубочки.

Также из сети общепита исчезнут пластиковые ложки и палочки для перемешивания. Компания приняла такое решение после того, как в Великобритании предложили отказаться от пластиковых столовых приборов для снижения вреда экологии.

«Наши клиенты хотят, чтобы в отношении соломинок были предприняты меры, но при условии, что общее ощущение от посещения наших ресторанов не будет испорчено», – цитирует издание слова главы британского подразделения сети заведений общепита Пола Помроя.

От пластиковых трубочек откажутся рестораны McDonald's в Великобритании, Франции, США, Ирландии и Норвегии.

Известно, что кампанию по отказу от пластика также готовы поддержать такие популярные заведения, как Burger King, Wagamama и JD Wetherspoon. Прекратить подачу одноразовой посуды в резиденциях распорядилась даже королева Великобритании Елизавета II.

Стоит отметить, что период разложения изделий из пластика и полиэтилена в природных условиях может превышать сто лет, в то время как бумага перестанет наносить ущерб экологии уже через два года.