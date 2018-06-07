Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

Осталось получить разрешение от Дании.

Стокгольм. Швеция. Правительство Швеции разрешило компании Nord Stream 2 AG прокладывать газопровод «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на зарубежную прессу.

О планах проведения работ компания проинформировала шведские власти в апреле прошлого года. Согласие на строительство и эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 AG получила ранее от Германии и Финляндии.

Единственным государством, в водах которого пройдет вторая нитка трубопровода, и от которого пока не получено разрешение на это, остается Дания.

Министерство энергетики России ожидает, что Дания согласует прокладку «Северного потока-2» во втором квартале текущего года.

Протяженность газопровода - около 1220 километров, он проходит через Балтийское море из России в Германию. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.