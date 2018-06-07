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Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

19:19, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
19:19, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#газ\n#Европа\n#топливо\n#Швеция\n#переговоры
Фото: nord-stream.com
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Осталось получить разрешение от Дании.  

Стокгольм. Швеция. Правительство Швеции разрешило компании Nord Stream 2 AG прокладывать газопровод «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на зарубежную прессу.   

О планах проведения работ компания проинформировала шведские власти в апреле прошлого года. Согласие на строительство и эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 AG получила ранее от Германии и Финляндии.

Единственным государством, в водах которого пройдет вторая нитка трубопровода, и от которого пока не получено разрешение на это, остается Дания.   

Министерство энергетики России ожидает, что Дания согласует прокладку «Северного потока-2» во втором квартале текущего года. 

Протяженность газопровода - около 1220 километров, он проходит через Балтийское море из России в Германию. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.  

19:19, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#газ\n#Европа\n#топливо\n#Швеция\n#переговоры

 

 

 


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