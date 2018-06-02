В Турции запретили такси Uber

Президент страны заявил, что в Турции есть своя система таксомоторов.

Анкара. Турция. В Турции под запрет попала деятельность частной компании такси Uber. Как пишет Лайф, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«У нас есть собственная система такси, мы не позволим системе персональных такси разрушить бизнес турецких таксистов», — приводят слова Эрдогана СМИ.

С приходом сервиса Uber в 2014 году в Турции вспыхнуло недовольство водителей такси, которые стали жаловаться на недобросовестную конкуренцию. Так, в Стамбуле, работают более 17 тысяч традиционных такси, однако они проигрывают Uber по качеству обслуживания и ценам.

Ранее сервис вынудили прекратить работу в Болгарии, Венгрии и Дании. Ещё в ряде стран Евросоюза компания работает с ограничениями.