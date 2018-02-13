Добыча криптовалют грозит энергокризисом в Исландии

Майнерам требуется электричества больше, чем его потребляет островное государство.

Рейкьявик. Исландия. Неконтролируемый майнинг биткойнов и их аналогов может привести к недостатку электричества в Исландии. Об этом заявил директор по развитию бизнеса местной энергетической компании Hitaveita Sudurnesja Йоханн Снорри Сигурбергссон, пишут «Известия».

В интервью ВВС топ-менеджер рассказал, что компанию осаждают звонками инвесторы, предлагающие открыть на острове многочисленные центры по майнингу криптовалют. Однако если пойти им навстречу, исландцы останутся без света - заявил Сигурбергссон.

Для реализации всех предлагаемых проектов в 2018 году потребуется 840 гВт. ч., при том, что промышленность и население Исландии потребляют суммарно 700 гВт. ч. – объяснил представитель энергетической компании.