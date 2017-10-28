Спорткар Стива Джобса выставят на аукцион

По мнению экспертов, стартовая цена может превысить 300 тыс. долларов.

Нью-Йорк. США. Кабриолет BMW Z8 основателя Apple Стива Джобса выставят на аукцион. По мнению экспертов, стартовая цена лота может превысить 300 тыс. долларов.

Как пишет Пятый канал, Джобс не любит автомобили. Однако в 2000 году гендиректор компании Oracle Ларри Эллисон уговорил его купить спорткар титанового цвета. За три года компьютерный магнат проехал на нем всего 25 тыс. км.

Аукцион состоится 6 декабря, и первые претенденты на «яблочную» машину уже зарегистрировались.