В Китае появятся автоматы, торгующие машинами

Чтобы приобрести автомобиль таким способом, необходимо быть постоянным клиентом интернет-магазинов.

Пекин. КНР. Приобрести авто для состоятельных китайцев станет не сложнее, чем купить банку газировки. Лидер китайского интернет-рынка компания Alibaba Group планирует в 2017 году открыть первый в стране автомат по продаже автомобилей, сообщает агентство «Виста-Ньюс».

Отмечается, что подобные автоматы с 2015 года уже работают в Соединенных Штатах. Теперь нечто подобное появится в Поднебесной. В пресс-центре Alibaba Group рассказали, что выбрать автомобиль по душе можно будет с помощью смартфона. Машины ждут покупателей в огромном гараже. Оттуда после оплаты их будут перегонять новому владельцу в течение нескольких минут.

В то же время стать клиентом данной системы смогут только постоянные покупатели товаров через интернет-магазины. Автомат по продаже машин доступен при наличии 750 очков, набранных в рейтинговой системе Alibaba.

В компании не уточнили, как будет решаться вопрос с автомобильными номерами. В Китае этот вопрос стоит остро. С января 2011 года в крупных городах из-за перегруженности дорог были введены ограничения на покупку машин через искусственно созданный дефицит госномеров. Например, в Пекине их разыгрывают порядка 240 тысяч в год через специальную лотерею. Это намного меньше потребностей быстрорастущего китайского авторынка.