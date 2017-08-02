Биткоин перестал быть единой криптовалютой

Появилась его новая разновидность, стоимость которой за первый час существования превысила 300 долларов

Пекин. КНР. Биткоин распался на две криптовалюты. Как сообщает телеканал РенТВ, причиной послужило недовольство майнеров – владельцев компьютерных мощностей, предоставляемых для проведения транзакций с электронными «деньгами».

Новый биткоин появился из-за того, что ряд майнеров отказались внедрять новый протокол Segwit2x, введенный 1 августа. Большинство из таких пользователей находится в Китае.

В результате биткоин распался на две самостоятельные криптовалюты — «классический» bitcoin и bitcoin cash. «Биткоин кэш» за первый час торгов стал продаваться за 315. В то же время классический биткоин подешевел на 4,23%, до 2752,94 долларов.

Биткоин (часто пишут также «биткойн») – криптовалюта, созданная в 2008 году человеком (или группой людей) под псевдонимом Сатоси Накамото. С тех пор биткойны как средство платежа становятся все более популярными, но особенно активно их используют преступники, хакеры и террористы.

Добавим, бизнес на майнинге биткоинов за счет сдачи в аренду собственных или (тайно) чужих компьютеров получил в последнее время широкое распространение. Правда, как и в случае с финансовыми пирамидами, на нем успели заработать солидные деньги только те, кто подключился к процессу на раннем этапе. В настоящее время все более популярным становится майнинг других криптовалют.