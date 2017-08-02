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      Биткоин перестал быть единой криптовалютой

      11:47, 02 августа, 2017
      Новичок
      11:47, 02 августа, 2017
      Новичок
      162
      0
      #интернет\n#бизнес\n#заработок\n#криптовалюта
      Фото: pixabay.com
      162
      0

      Появилась его новая разновидность, стоимость которой за первый час существования превысила 300 долларов  

      Пекин. КНР. Биткоин распался на две криптовалюты. Как сообщает телеканал РенТВ, причиной послужило недовольство майнеров – владельцев компьютерных мощностей, предоставляемых для проведения транзакций с электронными «деньгами».  

      Новый биткоин появился из-за того, что ряд майнеров отказались внедрять новый протокол Segwit2x, введенный 1 августа. Большинство из таких пользователей находится в Китае.  

      В результате биткоин распался на две самостоятельные криптовалюты — «классический» bitcoin и bitcoin cash.  «Биткоин кэш» за первый час торгов стал продаваться за 315. В то же время классический биткоин подешевел на 4,23%, до 2752,94 долларов.  

      Биткоин (часто пишут также «биткойн») – криптовалюта, созданная в 2008 году человеком (или группой людей) под псевдонимом Сатоси Накамото. С тех пор биткойны как средство платежа становятся все более популярными, но особенно активно их используют преступники, хакеры и террористы.  

      Добавим, бизнес на майнинге биткоинов за счет сдачи в аренду собственных или (тайно) чужих компьютеров получил в последнее время широкое распространение. Правда, как и в случае с финансовыми пирамидами, на нем успели заработать солидные деньги только те, кто подключился к процессу на раннем этапе. В настоящее время все более популярным становится майнинг других криптовалют.

      11:47, 02 августа, 2017
      Новичок
      162
      0
      #интернет\n#бизнес\n#заработок\n#криптовалюта

       

       

       

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