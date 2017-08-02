Из-за ухудшения отношений с Россией экспорт сала с Украины упал на 98%

Еще в 2015 году объемы поставок исчислялись миллионами долларов.

Киев. Украина. Экспорт украинского сала в 2016 году составил в денежном выражении 88 тысяч долларов США, сообщили в Государственной фискальной службе. Это на 98% меньше, чем было в 2015 году, пишет Газета.ру.

Прежде всего причиной такого сокращения является разрыв экономических связей с Россией. До недавнего времени наша страна была главным покупателем национального украинского продукта.

Еще в 2015 году мясокомбинаты Незалежной продали за границу сала почти на 8 млн долларов. Однако проводимая Киевом политика разрыва экономических связей с восточным соседом и вынужденные ответные меры сделали свое дело. Товарооборот между Россией и Украиной начал падать еще с 2012 года и в итоге обвалился с 45 млрд долларов до 10,23 млрд в 2016-м.

Едва ли не больнее всего эти негативные тенденции ударили по производителям национального продукта. В то же время, как ни странно, от украинского сала отказалась Молдавия, парламент и правительство которой в целом поддержали Евромайдан.

Незначительные объемы сала закупают на Украине также Азербайджан, Армения, Казахстан, Эстония, Сингапур, Багамские острова, Канада, Панама, Германия, Камбоджа и Австралия. Но там речь идет о тысячах, а не миллионах долларов.