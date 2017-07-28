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      Основатель Amazon Джефф Безос всего лишь сутки оставался самым богатым жителем планеты

      16:36, 28 июля, 2017
      Новичок
      16:36, 28 июля, 2017
      Новичок
      49
      0
      #экономика\n#интернет\n#бизнес\n#деньги\n#Билл Гейтс
      Фото: facebook.com
      49
      0

      На первое место в списках миллиардеров вернулся Билл Гейтс.

      Нью-Йорк. США. Не прошло и суток, как создатель сайта Amazon Джефф Безос потерял звание самого богатого человека в мире. Как уже сообщалось, 27 июля на первое место в рейтинге миллиардеров поставило его агентство Bloomberg. С этим мнением был согласен и Forbes.  

      Однако, по сведениям Ленты.ру, уже 28 июля оба агентства вернули первопроходца интернет-торговли на второе место после основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

      По данным Forbes, капитал Безоса в результате изменения стоимости акций подешевел на 543 миллиона долларов - до 88,7 миллиарда долларов, тогда как у Гейтса имеется 89,8 миллиарда. Bloomberg нынешнее состояние Безоса оценивает в 89,3 миллиарда долларов, а Гейтса — в 90,7 миллиарда.  

      Третье место в рейтинге миллиардеров от обоих агентств занимает глава холдинга Inditex Амансио Ортега, располагающий 82,7 миллиарда долларов.

      16:36, 28 июля, 2017
      Новичок
      49
      0
      #экономика\n#интернет\n#бизнес\n#деньги\n#Билл Гейтс

       

       

       

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