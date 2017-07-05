Volvo будет выпускать только электрокары и гибриды

С 2019 года компания полностью прекратит производство автомобилей с одним лишь двигателем внутреннего сгорания.

Гетеборг. Швеция. Во всех легковых автомобилях бренда Volvo с 2019 года будет в обязательном порядке присутствовать электромотор. Он будет либо единственным двигателем, либо использоваться наряду с бензиновым, пишет Лента.ру со ссылкой на слова топ-менеджера компании.

Сообщается, что президент Volvo Cars Хокан Самуэльсон объяснил данное решение растущим спросом на электромобили в Евросоюзе и других странах, где реализуется продукция шведского автоконцерна.

Добавим, по оценкам аналитиков к 2030 году во всем мире будет продано около 40 млн электрокаров. Как пишет агентство «Автостат», особенно активно такую технику сейчас покупают в Китае. За 11 месяцев 2016 года в КНР реализовали более 370 тысяч автомобилей с электродвигателями.