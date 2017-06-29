Компания Sony решила вернуться к выпуску грампластинок

Виниловые диски снова пользуются спросом у жителей Страны восходящего солнца.

Токио. Япония. Производство виниловых дисков запустит японская компания Sony. Как пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Киодо», выпуск будет возобновлен через 30 лет после того, как фирма перешла на более современные носители.

Альбомы на виниле будут выходить как с популярными старыми композициями, так и с новинками эстрады. Пластинки с теплым ламповым звучанием начнут штамповать уже в этом году на заводе в префектуре Сидзуока.

Отмечается, что за последние 10 лет спрос на грампластинки вырос как среди пожилых японцев, так и среди совсем юных жителей Страны восходящего солнца.