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      Канадец решил продать автомобильное кладбище за 1,45 млн долларов

      19:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      19:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      95
      0
      #раритет\n#автомобилисты\n#Канада\n#автомобиль
      Фото: Hudson Purba
      95
      0

      Он считает, что удовольствие от ремонта машин стоит больше заявленной суммы.

      Канада. Канадец продает автомобильное кладбище с винтажными машинами за 1,45 млн долларов. Продавец заявил, что удовольствие от ремонта машин стоит гораздо больше запрашиваемой суммы, пишет Life.ru.

      На кладбище можно найти немало раритетных автомобилей. Объявление о продаже опубликовала риелторская контора Hudson Purba.

      Заплативший всю сумму покупатель получит 340 машин. Стоимость каждой из них варьируется от 500 до 35 000 долларов. Также ему достанется земельный участок площадью пять акров, жилой дом, ангар и гараж.

      «Это место идеально подходит для поклонников старинных авто, которые любят работать и жить в красивой местности», - говорится в сообщении риелторов.

      19:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      95
      0
      #раритет\n#автомобилисты\n#Канада\n#автомобиль
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