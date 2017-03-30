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      «Форд» отзывает более 440 тысяч автомобилей из-за проблем с моторами

      17:56, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17:56, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      122
      0
      #водители\n#автомобиль\n#Форд
      Фото: twitter.com/MarvnHall
      122
      0

      Американская компания о возможности пожара в двигателях Escape и Fiesta ST.

      США. Американская компания Ford отзывает более 440 тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Производители получили 29 жалоб от владельцев «Форд», которые были куплены в последние годы, пишут «Народные Новости».

      Возврат машин будет проходить в несколько этапов. В первую очередь на ремонт отправят около 230 тыс. моделей Transit Connect, Fiesta ST и Escape, выпущенных с 2013 по 2015 годы.

      Производители сообщают, что из-за перегрева мотора крышка цилиндра может треснуть, что приведет к возгоранию масла в двигателе.

      На втором этапе отзовут 211 тыс. моделей Lincoln MKZ, Fusion, Fiesta.

      17:56, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      122
      0
      #водители\n#автомобиль\n#Форд
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