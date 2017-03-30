«Форд» отзывает более 440 тысяч автомобилей из-за проблем с моторами

Американская компания о возможности пожара в двигателях Escape и Fiesta ST.

США. Американская компания Ford отзывает более 440 тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Производители получили 29 жалоб от владельцев «Форд», которые были куплены в последние годы, пишут «Народные Новости».

Возврат машин будет проходить в несколько этапов. В первую очередь на ремонт отправят около 230 тыс. моделей Transit Connect, Fiesta ST и Escape, выпущенных с 2013 по 2015 годы.

Производители сообщают, что из-за перегрева мотора крышка цилиндра может треснуть, что приведет к возгоранию масла в двигателе.

На втором этапе отзовут 211 тыс. моделей Lincoln MKZ, Fusion, Fiesta.