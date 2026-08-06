Италмас. Удмуртия. В посёлке Италмас Завьяловского района продолжается строительство новой лыжной базы. Комплекс станет «подарком королеве лыж» — Галине Алексеевне Кулаковой, сообщает зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов на своей странице ВК.

Объект возводят при поддержке «Лукойл». На площадке смонтировали каркас здания, сейчас рабочие занимаются внешней обшивкой и устройством кровли. После этого приступят к внутренней отделке помещений.

Осенью рядом с базой начнут строить лыжероллерную трассу длиной около 1,1 км. Зимой здесь планируют провести детские соревнования.

Новая лыжная база станет частью спортивного кластера посёлка Италмас. Здесь уже работают физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион с трибунами, тренажёрами, раздевалкой, баскетбольной, волейбольной и футбольной площадками.

Как отметил Тимур Меджитов, в Завьяловском районе лыжными гонками занимаются почти 500 человек, из них 193 воспитанника спортивной школы.

Напомним, в 2022 году к юбилею Галины Кулаковой в Италмасе построили стадион.