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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Команда Удмуртии взяла серебро Первенства России по спорту сверхлёгкой авиации

10:10, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Команда Удмуртии взяла серебро Первенства России по спорту сверхлёгкой авиации
10:10, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#медали\n#авиация
Источник фото: МБУ ДО «Авиаклуб» Можги
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Спортсмены завоевали семь медалей.

Ставрополь. Ставропольский край. Команда Удмуртии стала призёром Первенства России по спорту сверхлёгкой авиации (18+). Об этом сообщает учреждение «Авиаклуб» Можги.

Соревнования прошли 4 августа на горе Юца в Ставропольском крае. Удмуртию представили восемь спортсменов.

В дисциплине «Параплан — точность приземления» Элина Соловьева завоевала серебро среди девушек 12-15 лет, а Ангелина Дерягина также заняла второе место среди юниорок 16-26 лет. Савелий Харитонов взял бронзовую медаль среди юношей 12-15 лет.

В дисциплине «Параплан — класс начальный» трое спортсменов Удмуртии оказались лучшими: Элина Соловьева, Ангелина Дерягина, а также Георгий Докучаев, который выступал среди юношей 16-18 лет. В этой же возрастной категории серебро взял ещё один спортсмен из Удмуртии Павел Антонов.

В результате команда региона заняла второе общекомандное место. 

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10:10, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#медали\n#авиация