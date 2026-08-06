Ставрополь. Ставропольский край. Команда Удмуртии стала призёром Первенства России по спорту сверхлёгкой авиации (18+). Об этом сообщает учреждение «Авиаклуб» Можги.

Соревнования прошли 4 августа на горе Юца в Ставропольском крае. Удмуртию представили восемь спортсменов.

В дисциплине «Параплан — точность приземления» Элина Соловьева завоевала серебро среди девушек 12-15 лет, а Ангелина Дерягина также заняла второе место среди юниорок 16-26 лет. Савелий Харитонов взял бронзовую медаль среди юношей 12-15 лет.

В дисциплине «Параплан — класс начальный» трое спортсменов Удмуртии оказались лучшими: Элина Соловьева, Ангелина Дерягина, а также Георгий Докучаев, который выступал среди юношей 16-18 лет. В этой же возрастной категории серебро взял ещё один спортсмен из Удмуртии Павел Антонов.

В результате команда региона заняла второе общекомандное место.