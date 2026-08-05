Нижний Тагил. Свердловская область. Две команды из Ижевска взяли медали на Всероссийском фестивале по футболу «Стальная воля» среди спортсменов с инвалидностью и ОВЗ (0+). Об этом сообщает Федерация футбола Удмуртии.

Соревнования прошли в Нижнем Тагиле с 29 июля по 2 августа. В числе призёров оказались две команды спортклуба для людей с инвалидностью «Кузнечики». Отмечается, что 14-летние спортсмены из Ижевска играли против взрослых соперников и показали настоящий командный футбол.

В результате команда «Кузнечиков» с синдромом Дауна заняла первое место, а команда «Кузнечиков» с ДЦП завоевала серебряную медаль.