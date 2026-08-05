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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Кузнечики» из Ижевска победили на Всероссийском фестивале по футболу

15:00, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
«Кузнечики» из Ижевска победили на Всероссийском фестивале по футболу
15:00, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#футбол\n#спорт\n#соревнования\n#медали
Источник фото: Спортивный клуб «Кузнечики»
68
0

Спортсмены с синдромом Дауна из Удмуртии оказались лучшими.

Нижний Тагил. Свердловская область. Две команды из Ижевска взяли медали на Всероссийском фестивале по футболу «Стальная воля» среди спортсменов с инвалидностью и ОВЗ (0+). Об этом сообщает Федерация футбола Удмуртии.

Соревнования прошли в Нижнем Тагиле с 29 июля по 2 августа. В числе призёров оказались две команды спортклуба для людей с инвалидностью «Кузнечики». Отмечается, что 14-летние спортсмены из Ижевска играли против взрослых соперников и показали настоящий командный футбол.

В результате команда «Кузнечиков» с синдромом Дауна заняла первое место, а команда «Кузнечиков» с ДЦП завоевала серебряную медаль. 

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15:00, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#футбол\n#спорт\n#соревнования\n#медали