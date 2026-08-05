Спортсмены взяли серебро в одиночных соревнованиях и бронзу — в парных.
Липецк. Липецкая область. Две медали завоевали спортсмены из Удмуртии на Первенстве России по стендовой стрельбе среди юниоров до 22 лет. Соревнования проходили с 29 июля по 5 августа в Липецке, сообщает Минспорт Удмуртии.
В соревнованиях приняли участие 225 спортсменов из 15 регионов России. Удмуртию представляли 7 стрелков.
В упорной борьбе серебро в ските завоевала Анастасия Усманова. Спортсменка из Удмуртии опередила соперницу на одно очко.
Ещё одну медаль Усманова взяла в паре с Денисом Сырчиным. В парном смешанном ските спортсмены из Удмуртии победили в борьбе за 3 место со счётом 7:1.
Отмечается, что Усманова дважды безошибочно закрыла серию в решающем матче.
К соревнованиям спортсменов готовил тренер Игорь Кузнецов.
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