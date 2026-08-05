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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртские стрелки стали призёрами на Первенстве России

12:33, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Удмуртские стрелки стали призёрами на Первенстве России
12:33, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
87
0
#Удмуртия\n#Липецк\n#Минспорта УР\n#стрельба
Источник фото: Стрелковый союз России
87
0

Спортсмены взяли серебро в одиночных соревнованиях и бронзу — в парных.

Липецк. Липецкая область. Две медали завоевали спортсмены из Удмуртии на Первенстве России по стендовой стрельбе среди юниоров до 22 лет. Соревнования проходили с 29 июля по 5 августа в Липецке, сообщает Минспорт Удмуртии.

В соревнованиях приняли участие 225 спортсменов из 15 регионов России. Удмуртию представляли 7 стрелков.

В упорной борьбе серебро в ските завоевала Анастасия Усманова. Спортсменка из Удмуртии опередила соперницу на одно очко.

Ещё одну медаль Усманова взяла в паре с Денисом Сырчиным. В парном смешанном ските спортсмены из Удмуртии победили в борьбе за 3 место со счётом 7:1.

Отмечается, что Усманова дважды безошибочно закрыла серию в решающем матче.

К соревнованиям спортсменов готовил тренер Игорь Кузнецов.

 

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12:33, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
87
0
#Удмуртия\n#Липецк\n#Минспорта УР\n#стрельба