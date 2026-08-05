На ней смогут заниматься ученики школы №18, так как у учреждения нет своего стадиона.
Ижевск. Удмуртия. Спортивная площадка появится в микрорайоне «Костина Мельница» в Ижевске. Об этом сообщил председатель Объединения советов домов Удмуртии, член постоянной комиссии Гордумы Ижевска по вопросам ЖКХ, транспорта и городской инфраструктуры Александр Евсеев.
Благоустройство спортплощадки уже стартовало. В 2026 году подрядчик выровняет территорию, засеет её газоном, а также установит столбы, ограждения и футбольные ворота.
Планируется, что там будут заниматься спортом жители микрорайона и учащиеся школы №18. У учреждения нет своего стадиона, поэтому площадка станет временным решением.
Отметим, что идея создания спортивной площадки обсуждалась с 2025 года. Местные жители проводили сходы, выбирали инициативную группу и в итоге решили создать объект в рамках программы самообложения граждан.
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