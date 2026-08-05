Ижевск. Удмуртия. В новом сезоне «Ижсталь» не будет сражаться с хоккейным клубом «Челны». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Из-за финансовых сложностей хоккейный клуб «Челны» из Набережных Челнов приостановил свою работу. В результате команда вышла из числа участников Чемпионата России по хоккею — ВХЛ сезона 2026/2027. Количество команд сократилось до 30.

«Мы с уважением относимся к любому сопернику, который выходит на лёд, но особенно — к тем, кто сражается по соседству. Коллеги из «Челнов», мы знаем ваш характер. Вы не раз доказывали, что умеете собираться с силами в самые трудные моменты. Трибуны и лёд будут ждать вашего возвращения», — заявили в хоккейном клубе «Ижсталь».