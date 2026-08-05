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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ещё до начала сезона «Ижсталь» лишилась соперника из Татарстана

10:30, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Ещё до начала сезона «Ижсталь» лишилась соперника из Татарстана
10:30, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#хоккей\n#спорт
Источник фото: ИИ
82
0

В Чемпионате России не будет принимать участие хоккейный клуб «Челны».

Ижевск. Удмуртия. В новом сезоне «Ижсталь» не будет сражаться с хоккейным клубом «Челны». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Из-за финансовых сложностей хоккейный клуб «Челны» из Набережных Челнов приостановил свою работу. В результате команда вышла из числа участников Чемпионата России по хоккею — ВХЛ сезона 2026/2027. Количество команд сократилось до 30.

«Мы с уважением относимся к любому сопернику, который выходит на лёд, но особенно — к тем, кто сражается по соседству. Коллеги из «Челнов», мы знаем ваш характер. Вы не раз доказывали, что умеете собираться с силами в самые трудные моменты. Трибуны и лёд будут ждать вашего возвращения», — заявили в хоккейном клубе «Ижсталь». 

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10:30, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#хоккей\n#спорт