Уфа. Республика Башкортостан. Спортсмены из Удмуртии стали призёрами Всероссийских соревнований по дартсу «Кубок Салавата Юлаева» (18+). Об этом сообщает Федерация дартс Удмуртии.

Соревнования прошли 2 августа в Уфе. Дартсмены из Удмуртии вошли в число лучших в командном первенстве.

Команда мужчин стала победителем и взяла золото. Команда женщин оказалась на втором месте, а вторая женская команда забрала бронзу.