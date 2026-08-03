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Спортсмены из Удмуртии победили на Всероссийских соревнованиях по дартсу

14:05, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсмены из Удмуртии победили на Всероссийских соревнованиях по дартсу
14:05, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#медали
Источник фото: Федерация дартс Удмуртии
52
0

Мужчины заняли первое место, а две женские команды — второе и третье.

Уфа. Республика Башкортостан. Спортсмены из Удмуртии стали призёрами Всероссийских соревнований по дартсу «Кубок Салавата Юлаева» (18+). Об этом сообщает Федерация дартс Удмуртии.

Соревнования прошли 2 августа в Уфе. Дартсмены из Удмуртии вошли в число лучших в командном первенстве.

Команда мужчин стала победителем и взяла золото. Команда женщин оказалась на втором месте, а вторая женская команда забрала бронзу. 

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14:05, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#медали