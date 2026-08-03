В соревнованиях участвуют более 100 спортсменов.
Ижевск. Удмуртия. Спортсмены из Удмуртии завоевали бронзовые медали на чемпионате России по боулингу. Соревнования проходят в Самаре с 29 июля по 3 августа (18+), сообщают в Минспорте Удмуртии.
В командном зачёте спортсмены республики заняли третье место. За Удмуртию выступили мастера спорта Сергей Рогов и Александр Кононов, а также кандидат в мастера спорта Александр Кононов-младший.
Всего в чемпионате России участвуют более 100 спортсменов со всей страны.
Напомним, в 2025 году спортсмен из Удмуртии взял бронзу и серебро на первенстве России по боулингу.
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