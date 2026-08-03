Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 августа состоялся повторный матч футбольных команд «Ижевск» и «Рубин-2» из Казани, который завершился вничью. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Счёт в матче на 18 минуте открыл игрок ФК «Ижевск», однако уже на 21 минуте гости смогли сравнять счёт. На 34 минуте игры ижевчане вновь вырвались вперёд и почти до самого конца игры сохраняли преимущество. На 87 минуте игроки «Рубин-2» провели атаку на ворота хозяев, в результате чего случился автогол — игрок «Ижевска», пытаясь не дать мяч сопернику, случайно забил в свои ворота.

Игра завершилась со счётом — 2:2.

Напомним, прошлая игра ФК «Ижевск» против казанского «Рубин-2» 24 мая также закончилась ничьёй со счётом 2:2.