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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Футбольный матч команд «Ижевск» и казанского «Рубин-2» вновь завершился вничью

09:45, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Футбольный матч команд «Ижевск» и казанского «Рубин-2» вновь завершился вничью
09:45, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Казань\n#футбол\n#ФК «Ижевск»
Источник фото: ИИ
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Счёт встречи — 2:2.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 августа состоялся повторный матч футбольных команд «Ижевск» и «Рубин-2» из Казани, который завершился вничью. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Счёт в матче на 18 минуте открыл игрок ФК «Ижевск», однако уже на 21 минуте гости смогли сравнять счёт. На 34 минуте игры ижевчане вновь вырвались вперёд и почти до самого конца игры сохраняли преимущество. На 87 минуте игроки «Рубин-2» провели атаку на ворота хозяев, в результате чего случился автогол — игрок «Ижевска», пытаясь не дать мяч сопернику, случайно забил в свои ворота.

Игра завершилась со счётом — 2:2.

Напомним, прошлая игра ФК «Ижевск» против казанского «Рубин-2» 24 мая также закончилась ничьёй со счётом 2:2.

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09:45, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Казань\n#футбол\n#ФК «Ижевск»