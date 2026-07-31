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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спортсмены из Удмуртии заняли призовые места на соревнованиях по морскому многоборью

13:41, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Спортсмены из Удмуртии заняли призовые места на соревнованиях по морскому многоборью
13:41, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
132
0
#Удмуртия\n#Калуга\n#спорт\n#соревнования\n#кубок
Источник фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
132
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В «комплексной гонке» они завоевали Кубок.

Калуга. Калужская область. Гребцы из Удмуртии завоевали призовые места на Первенстве и Чемпионате России по морскому многоборью. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Соревнования прошли в Калуге, в них участвовали представители десяти регионов страны. Удмуртию представляли воспитанники Федерации морского многоборья Удмуртии, морского центра «Дельфин» и Республиканского кадетского корпуса.

«Команды соревновались в дисциплине «гребно-парусное пятиборье». Она включала греблю на 1000 м и крейсерскую гонку на 4000 м для юношей, комплексную гонку, а также парусную безрульную гонку», — говорится в сообщении.

На Чемпионате России экипаж из Удмуртии занял третье место, а в «комплексной гонке» гребцам удалось завоевать Кубок за первое место.

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13:41, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
132
0
#Удмуртия\n#Калуга\n#спорт\n#соревнования\n#кубок