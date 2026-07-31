Ижевск. Удмуртия. Баскетбольная команда Ижевска «Купол-Родники» станет участником II Всероссийской спартакиады между субъектами России (18+). Об этом сообщает пресс-служба БК «Купол-Родники».

Соревнования пройдут с 28 августа по 5 сентября в Екатеринбурге. На них Удмуртию представит баскетбольный клуб «Купол-Родники». Спортсмены из Ижевска будут бороться за медали с 11 командами из Свердловской, Челябинской, Московской, Новосибирской, Самарской областей, Пермского и Краснодарского краёв, Республик Башкортостан и Татарстан, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Участие в спартакиаде в формате двенадцати лучших команд страны очень престижно для нас. Это результат работы Федерации баскетбола «Удмуртия», клуба, тренеров, любителей, болельщиков, профессионалов, детей и родителей — всех, кто гармонично развивает баскетбол в нашей республике! Это наше общее достижение! Будем делать всё возможное для достойного выступления», — заявил руководитель баскетбольного клуба «Купол-Родники» Константин Стародумов.