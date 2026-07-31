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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Баскетболисты из Ижевска примут участие во Всероссийской спартакиаде между субъектами России

11:35, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Баскетболисты из Ижевска примут участие во Всероссийской спартакиаде между субъектами России
11:35, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#соревнования
Источник фото: ИИ
42
0

«Купол-Родники» сыграет в числе 12 лучших команд страны.

Ижевск. Удмуртия. Баскетбольная команда Ижевска «Купол-Родники» станет участником II Всероссийской спартакиады между субъектами России (18+). Об этом сообщает пресс-служба БК «Купол-Родники». 

Соревнования пройдут с 28 августа по 5 сентября в Екатеринбурге. На них Удмуртию представит баскетбольный клуб «Купол-Родники». Спортсмены из Ижевска будут бороться за медали с 11 командами из Свердловской, Челябинской, Московской, Новосибирской, Самарской областей, Пермского и Краснодарского краёв, Республик Башкортостан и Татарстан, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. 

«Участие в спартакиаде в формате двенадцати лучших команд страны очень престижно для нас. Это результат работы Федерации баскетбола «Удмуртия», клуба, тренеров, любителей, болельщиков, профессионалов, детей и родителей — всех, кто гармонично развивает баскетбол в нашей республике! Это наше общее достижение! Будем делать всё возможное для достойного выступления», — заявил руководитель баскетбольного клуба «Купол-Родники» Константин Стародумов.  

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11:35, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#соревнования