Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии Александр Ившин теперь помолвлен. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Удмуртии.

24-летний спортсмен сделал предложение своей девушке Александре на закате на СОЛК им. Г. А. Кулаковой. Пара пришла на спорткомплекс для тренировки, но внезапно Александр снял лыжероллеры и опустился на колено. Его избранница ответила «Да!». Пара решила сыграть свадьбу в конце июля 2027 года.

«Это был сюрприз. Она часто помогает мне на тренировках, поэтому под предлогом видеосъёмки я выманил её на тренировку и попросил приодеться, чтобы потом вместе сфотографироваться. Вообще я хотел сделать предложение ещё в июне, но тогда шли ремонтные работы лыжероллерного полотна, пришлось отложить до июля. Мечтал сделать это на первом подъёме в кругу близких, на фоне красивого заката, и я рад, что всё получилось именно так. Ещё с утра 24 июля шёл дождь, и мне казалось, что придётся всё отменить, но вечером погода стала благосклонной – это хороший знак», — рассказал Александр Ившин.