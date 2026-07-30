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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртский лыжник Александр Ившин сделал предложение своей девушке

09:40, 30 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртский лыжник Александр Ившин сделал предложение своей девушке
09:40, 30 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
417
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#предложение\n#любовь
Источник фото: Федерация лыжных гонок Удмуртии
417
0

Он устроил романтический сюрприз на закате во время тренировки.

Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии Александр Ившин теперь помолвлен. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Удмуртии.

24-летний спортсмен сделал предложение своей девушке Александре на закате на СОЛК им. Г. А. Кулаковой. Пара пришла на спорткомплекс для тренировки, но внезапно Александр снял лыжероллеры и опустился на колено. Его избранница ответила «Да!». Пара решила сыграть свадьбу в конце июля 2027 года.

«Это был сюрприз. Она часто помогает мне на тренировках, поэтому под предлогом видеосъёмки я выманил её на тренировку и попросил приодеться, чтобы потом вместе сфотографироваться. Вообще я хотел сделать предложение ещё в июне, но тогда шли ремонтные работы лыжероллерного полотна, пришлось отложить до июля. Мечтал сделать это на первом подъёме в кругу близких, на фоне красивого заката, и я рад, что всё получилось именно так. Ещё с утра 24 июля шёл дождь, и мне казалось, что придётся всё отменить, но вечером погода стала благосклонной – это хороший знак», — рассказал Александр Ившин. 

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09:40, 30 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
417
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#предложение\n#любовь