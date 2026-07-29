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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Юный спортсмен из Игры взял золото на Первенстве России по велосипедному спорту

17:03, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Юный спортсмен из Игры взял золото на Первенстве России по велосипедному спорту
17:03, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
60
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Минспорта УР\n#победа\n#велоспорт
Источник фото: Минспорт Удмуртии
60
0

Он занял первое место среди спортсменов 11-12 лет.

Московская область. Воспитанник Игринской велошколы Роман Шкляев завоевал золото на Первенстве России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк — кросс-кантри». Соревнования проходили в Московской области среди юношей и девушек 11-12 лет. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

В сообщении говорится, что юниор из Игры столкнулся с высокой конкуренцией и сложными условиями на трассе. 

Подготовкой Романа занимался кандидат в мастера спорта Андрей Ревунов.

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17:03, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
60
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Минспорта УР\n#победа\n#велоспорт