Он занял первое место среди спортсменов 11-12 лет.
Московская область. Воспитанник Игринской велошколы Роман Шкляев завоевал золото на Первенстве России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк — кросс-кантри». Соревнования проходили в Московской области среди юношей и девушек 11-12 лет. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.
В сообщении говорится, что юниор из Игры столкнулся с высокой конкуренцией и сложными условиями на трассе.
Подготовкой Романа занимался кандидат в мастера спорта Андрей Ревунов.
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