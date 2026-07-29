Московская область. Воспитанник Игринской велошколы Роман Шкляев завоевал золото на Первенстве России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк — кросс-кантри». Соревнования проходили в Московской области среди юношей и девушек 11-12 лет. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

В сообщении говорится, что юниор из Игры столкнулся с высокой конкуренцией и сложными условиями на трассе.

Подготовкой Романа занимался кандидат в мастера спорта Андрей Ревунов.