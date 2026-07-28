Ижевск. Удмуртия. Обладательница второго результата сезона в мире в женских прыжках с шестом, двукратная чемпионка России, мастер спорта РФ международного класса Полина Кнороз завершит выступления в текущем сезоне турниром в Ижевске. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Владимир Шульгин.

На чемпионате России в Екатеринбурге 27-летняя Кнороз победила с результатом 4,80 метра, месяцем ранее она выиграла кубок страны в Чебоксарах с личным рекордом — 4,91 метра, который в настоящее время является вторым результатом сезона в мире.

«У Полины в этом году запланированы еще три старта. Это командный чемпионат России в Краснодаре, Спартакиада в Челябинске и турнир в Ижевске, которым она завершит сезон», — приводит ТАСС слова Владимира Шульгина.