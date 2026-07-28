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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Прыгунья с шестом Полина Кнороз завершит сезон на фестивале в Ижевске

15:45, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Прыгунья с шестом Полина Кнороз завершит сезон на фестивале в Ижевске
15:45, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
64
0
#Ижевск\n#легкая атлетика
Источник фото: Полина Кнороз
64
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Турнир запланирован на конец августа.

Ижевск. Удмуртия. Обладательница второго результата сезона в мире в женских прыжках с шестом, двукратная чемпионка России, мастер спорта РФ международного класса Полина Кнороз завершит выступления в текущем сезоне турниром в Ижевске. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Владимир Шульгин.

На чемпионате России в Екатеринбурге 27-летняя Кнороз победила с результатом 4,80 метра, месяцем ранее она выиграла кубок страны в Чебоксарах с личным рекордом — 4,91 метра, который в настоящее время является вторым результатом сезона в мире.

«У Полины в этом году запланированы еще три старта. Это командный чемпионат России в Краснодаре, Спартакиада в Челябинске и турнир в Ижевске, которым она завершит сезон», — приводит ТАСС слова Владимира Шульгина.

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15:45, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
64
0
#Ижевск\n#легкая атлетика