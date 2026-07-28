Казань. Татарстан. Спортсмен из Можги Сергей Касаткин стал призёром Казанского триатлона. Он занял второе место в возрастной категории 40-44 года и шестое в общем зачёте среди всех участников, сообщает газета «Можгинские вести».

Дистанция соревнований составила 113 км и включала три этапа: плавание более чем на 2 км, велогонку на 90 км, а также бег.

Соревнования проходили в условиях экстремальной жары. Температура воздуха поднималась до +32 градусов. Несмотря на сложные погодные условия, Сергей Касаткин прошёл всю дистанцию.