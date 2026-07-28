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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спортсмен из Можги взял серебро на Казанском триатлоне

15:20, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Спортсмен из Можги взял серебро на Казанском триатлоне
15:20, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
32
0
#Удмуртия\n#Можга\n#триатлон\n#спортсмены
Источник фото: «Можгинские вести»
32
0

Атлет преодолел 113 км в условиях жары до +32 градусов.

Казань. Татарстан. Спортсмен из Можги Сергей Касаткин стал призёром Казанского триатлона. Он занял второе место в возрастной категории 40-44 года и шестое в общем зачёте среди всех участников, сообщает газета «Можгинские вести».

Дистанция соревнований составила 113 км и включала три этапа: плавание более чем на 2 км, велогонку на 90 км, а также бег. 

Соревнования проходили в условиях экстремальной жары. Температура воздуха поднималась до +32 градусов. Несмотря на сложные погодные условия, Сергей Касаткин прошёл всю дистанцию.

 

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15:20, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
32
0
#Удмуртия\n#Можга\n#триатлон\n#спортсмены