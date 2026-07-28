Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на стадионе «Динамо» обновляют футбольное поле. Об этом в своих соцсетях рассказал зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Стадион «Динамо» является одной из главных спортплощадок республики. Только за 6 месяцев 2026 года на стадионе прошло 107 мероприятий, которые собрали почти 10 тыс. зрителей. Ежегодно в комплексе проводят 240 событий.

Футбольное поле решили отремонтировать в рамках празднования 100-летия Удмуртской республиканской организации «Динамо», которую образовали в 1926 году. Основные работы по обновлению футбольного поля уже завершены — на месте уложили новый искусственный газон, локально отремонтированы ямы, нанесена разметка и засыпан свежий кварцевый песок с гранулятом.

Официальное открытие состоится в сентябре, но первые мероприятия на обновлённом поле пройдут на следующей неделе.