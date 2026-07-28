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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Два брата из Ижевска взяли медали на Всероссийском турнире по вольной борьбе

12:40, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Два брата из Ижевска взяли медали на Всероссийском турнире по вольной борьбе
12:40, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#соревнования\n#борьба
Источник фото: Дилара Измайлова
108
0

Юноши завоевали золото и серебро в своих весовых категориях.

Грозный. Чеченская Республика. Два брата из Удмуртии стали призёрами турнира «PWL Junior Contender 4» («Претендент на звание лучшего юниора Профессиональной борцовской лиги») (16+). Об этом «Сусанину» рассказала мама спортсменов Дилара И.

Четвертый этап турнира, посвящённого памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, прошёл в городе Грозный. В соревнованиях участвовали юноши с 2012 по 2019 годов рождения.

Удмуртию представили два воспитанника клуба «Металлист» из Ижевска, братья Артём и Дмитрий Матрос. Оба спортсмена выступали среди борцов 2016-2017 годов рождения. Поединки состояли из двух периодов по 1,5 минуты. По итогу всех поединков Артём Матрос оказался лучшим в весовой категории 22 кг, а его брат Дмитрий взял серебро в весовой категории 24 кг.

Теперь спортсмены примут участие в финале 8 августа в Москве (16+). Юноши будут бороться за чемпионский пояс в Профессиональной борцовской лиге. 

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12:40, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#соревнования\n#борьба