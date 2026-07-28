Грозный. Чеченская Республика. Два брата из Удмуртии стали призёрами турнира «PWL Junior Contender 4» («Претендент на звание лучшего юниора Профессиональной борцовской лиги») (16+). Об этом «Сусанину» рассказала мама спортсменов Дилара И.

Четвертый этап турнира, посвящённого памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, прошёл в городе Грозный. В соревнованиях участвовали юноши с 2012 по 2019 годов рождения.

Удмуртию представили два воспитанника клуба «Металлист» из Ижевска, братья Артём и Дмитрий Матрос. Оба спортсмена выступали среди борцов 2016-2017 годов рождения. Поединки состояли из двух периодов по 1,5 минуты. По итогу всех поединков Артём Матрос оказался лучшим в весовой категории 22 кг, а его брат Дмитрий взял серебро в весовой категории 24 кг.

Теперь спортсмены примут участие в финале 8 августа в Москве (16+). Юноши будут бороться за чемпионский пояс в Профессиональной борцовской лиге.