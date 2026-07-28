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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Строительство Центра развития баскетбола в Ижевске начнётся в августе

08:30, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Строительство Центра развития баскетбола в Ижевске начнётся в августе
08:30, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
211
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#спорт\n#баскетбол
Источник фото: ИИ
211
0

Открытие запланировано на сентябрь 2029 года.  

Ижевск. Удмуртия. В августе 2026 года в Ижевске начнут строить Центр развития баскетбола. Об этом сообщает Российская федерация баскетбола.  

Напомним, современный спортивный комплекс возведут на набережной городского пруда. Общая площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. В комплексе появится арена на 1800 мест, две тренировочные баскетбольные площадки, центр восстановления спортсменов, гостиница на 40 мест и подземный паркинг на 70 машиномест.

В Центре развития баскетбола будет работать домашняя арена баскетбольного клуба «Купол-Родники», а также базироваться центр подготовки сборных команд и центр развития интерактивного, фиджитал и адаптивного баскетбола. Также здесь планируют проводить соревнования по баскетболу разного уровня.

Объект построят в рамках федеральной целевой программы «Спорт — норма жизни». Проект реализует Российская федерация баскетбола совместно с правительством Удмуртии и АО «ИЭМЗ «Купол» при поддержке Минспорта России.

Разрешение на строительство уже получено, работы стартуют 5 августа. Открыть объект планируют в сентябре 2029 года.  

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08:30, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
211
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#спорт\n#баскетбол