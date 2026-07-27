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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гонщик из Ижевска завоевал золото на Чемпионате России по ралли

15:10, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Гонщик из Ижевска завоевал золото на Чемпионате России по ралли
15:10, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
29
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#гонки
Источник фото: ИИ
29
0

В абсолютном зачёте экипаж ижевского спортсмена занял 4 место.

Карачаево-Черкесия. Ижевский спортсмен Леонид Рогозин вместе с петербургским штурманом Виктором Позерном занял первое место в классе R3 на четвёртом этапе Чемпионата России по ралли «Кавказ». Соревнования прошли в минувшие выходные в Карачаево-Черкесии, сообщает Минспорт Удмуртии.

Экипаж Леонида Рогозина показал четвёртый результат в абсолютном зачёте. Ещё один представитель Удмуртии, Александр Рогозин, финишировал четвёртым в классе N4 и девятым в абсолютном зачёте.

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15:10, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
29
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#гонки