Карачаево-Черкесия. Ижевский спортсмен Леонид Рогозин вместе с петербургским штурманом Виктором Позерном занял первое место в классе R3 на четвёртом этапе Чемпионата России по ралли «Кавказ». Соревнования прошли в минувшие выходные в Карачаево-Черкесии, сообщает Минспорт Удмуртии.

Экипаж Леонида Рогозина показал четвёртый результат в абсолютном зачёте. Ещё один представитель Удмуртии, Александр Рогозин, финишировал четвёртым в классе N4 и девятым в абсолютном зачёте.