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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Участники «Динамовского квадропробега» добрались до Сарапула

12:10, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Участники «Динамовского квадропробега» добрались до Сарапула
12:10, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Динамо\n#спорт\n#квадропробег
Источник фото: администрация Сарапула
55
0

В городе прошёл торжественный приём новых членов в ряды движения «Юные динамовцы».

Сарапул. Удмуртия. В воскресенье, 26 июля, участники девятого ежегодного «Динамовского квадропробега» (18+) приехали в Сарапул. Об этом сообщает администрация города.

Целью автопробега на квадроциклах является пропаганда здорового образа жизни и развитие туризма. Идею создания в Удмуртии квадропробегов организаторы подчерпнули в истории «Динамо». Отмечается, что, начиная с 30-х годов прошлого века, походы и пробеги стали одной из движущих сил развития Общества «Динамо», когда на прочность и закалку проверялись не только люди, но и всевозможная техника.

Колонна квадроциклов традиционно стартовала от стадиона «Динамо» в Ижевске и преодолела сложную пересеченную местность, чтобы прибыть в Сарапул. В городе прошло торжественное принятие новых членов в ряды движения «Юные динамовцы» — ребятам вручили дипломы и знаки отличия.

«Завершилась встреча минутой молчания и возложением цветов к обелиску всем погибшим в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

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12:10, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Динамо\n#спорт\n#квадропробег