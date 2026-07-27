Сарапул. Удмуртия. В воскресенье, 26 июля, участники девятого ежегодного «Динамовского квадропробега» (18+) приехали в Сарапул. Об этом сообщает администрация города.

Целью автопробега на квадроциклах является пропаганда здорового образа жизни и развитие туризма. Идею создания в Удмуртии квадропробегов организаторы подчерпнули в истории «Динамо». Отмечается, что, начиная с 30-х годов прошлого века, походы и пробеги стали одной из движущих сил развития Общества «Динамо», когда на прочность и закалку проверялись не только люди, но и всевозможная техника.

Колонна квадроциклов традиционно стартовала от стадиона «Динамо» в Ижевске и преодолела сложную пересеченную местность, чтобы прибыть в Сарапул. В городе прошло торжественное принятие новых членов в ряды движения «Юные динамовцы» — ребятам вручили дипломы и знаки отличия.

«Завершилась встреча минутой молчания и возложением цветов к обелиску всем погибшим в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.