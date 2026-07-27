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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Надежда Пушпашева из Удмуртии вновь взяла серебро на международном турнире по настольному теннису

11:40, 27 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Надежда Пушпашева из Удмуртии вновь взяла серебро на международном турнире по настольному теннису
11:40, 27 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Казахстан\n#теннис
Источник фото: ИИ
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Состязания завершились в Казахстане.

Казахстан. Серебро международного турнира завоевала представительница Удмуртии, член Федерации физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА Надежда Пушпашева. Как сообщает Центр спортивной подготовки УР, эти соревнования являются отборочным этапом к Чемпионату мира.

Международный турнир по настольному теннису (ПОДА)завершился в казахстанском Актобе. Финальная встреча против принципиальной соперницы из Китая Лю Цзин прошла на запредельном уровне напряжённости; показав блестящую игру, в упорнейшей борьбе Надежда остановилась в шаге от золота.

Напомним, в середине июля Надежда Пушпашева также стала призёром международного турнира в Таиланде.

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11:40, 27 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
164
0
#Казахстан\n#теннис