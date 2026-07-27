Казахстан. Серебро международного турнира завоевала представительница Удмуртии, член Федерации физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА Надежда Пушпашева. Как сообщает Центр спортивной подготовки УР, эти соревнования являются отборочным этапом к Чемпионату мира.

Международный турнир по настольному теннису (ПОДА)завершился в казахстанском Актобе. Финальная встреча против принципиальной соперницы из Китая Лю Цзин прошла на запредельном уровне напряжённости; показав блестящую игру, в упорнейшей борьбе Надежда остановилась в шаге от золота.

Напомним, в середине июля Надежда Пушпашева также стала призёром международного турнира в Таиланде.