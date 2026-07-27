Новотроицк. Оренбургская область. Футбольная команда «Ижевск» продолжила сезон после небольшого перерыва. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ижевск».

Напомним, что после домашнего матча с «Динамо-Барнаул» 9 июля команда «Ижевск» ушла на летний перерыв. Теперь футболисты вернулись в строй и начали новую серию игр с выездного матча в Новотроицке.

Игра прошла 26 июля с командой «Носта». В городе стояла жара +36 градусов по Цельсию и почти не было ветра. Несмотря на это, ижевчане показали характер, бились до конца и забрали заслуженное очко в тяжёлом выездном матче.

Игра завершилась со счётом 1:1. Единственный гол от ФК «Ижевск» забил нападающий Александр Рыболовлев.

Теперь команда возвращается домой и готовится к следующим играм.