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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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После небольшого перерыва футболисты «Ижевска» сыграли вничью с командой «Носта»

11:10, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
После небольшого перерыва футболисты «Ижевска» сыграли вничью с командой «Носта»
11:10, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#футбол\n#матч
Источник фото: ИИ
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Игра прошла при температуре +36 градусов.

Новотроицк. Оренбургская область. Футбольная команда «Ижевск» продолжила сезон после небольшого перерыва. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ижевск». 

Напомним, что после домашнего матча с «Динамо-Барнаул» 9 июля команда «Ижевск» ушла на летний перерыв. Теперь футболисты вернулись в строй и начали новую серию игр с выездного матча в Новотроицке.

Игра прошла 26 июля с командой «Носта». В городе стояла жара +36 градусов по Цельсию и почти не было ветра. Несмотря на это, ижевчане показали характер, бились до конца и забрали заслуженное очко в тяжёлом выездном матче.

Игра завершилась со счётом 1:1. Единственный гол от ФК «Ижевск» забил нападающий Александр Рыболовлев.

Теперь команда возвращается домой и готовится к следующим играм. 

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11:10, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#футбол\n#матч