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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Кольцевой памп-трек появился в селе Понино Глазовского района

15:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Кольцевой памп-трек появился в селе Понино Глазовского района
15:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазовский район\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Понинский территориальный отдел
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По трассе можно кататься на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах.

Глазов. Удмуртия. В селе Понино в Удмуртии появился круговой памп-трек. Об этом сообщает Понинский территориальный отдел.

Памп-трек — это замкнутая трасса со специальными трамплинами, волнами, поворотами и переходами. Конструкцию установили в рамках программы «Комфортная среда».

Теперь юные спортсмены смогут кататься по памп-треку на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах. 

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15:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#спорт