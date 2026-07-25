Глазов. Удмуртия. В селе Понино в Удмуртии появился круговой памп-трек. Об этом сообщает Понинский территориальный отдел.

Памп-трек — это замкнутая трасса со специальными трамплинами, волнами, поворотами и переходами. Конструкцию установили в рамках программы «Комфортная среда».

Теперь юные спортсмены смогут кататься по памп-треку на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах.