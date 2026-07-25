Екатеринбург. Свердловская область. Юная жительница Удмуртии стала призёром Чемпионата России в спортивной ходьбе (18+). Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Удмуртской Республики.

Соревнования проходят с 23 по 26 июля в Екатеринбурге. Удмуртию на Чемпионате представляют 18 спортсменов.

Первую медаль завоевала жительница Алнашского района Виктория Бикузина. 24 июля в старте на 10 км спортивной ходьбой она пришла третьей с результатом 45.14,58.

Отмечается, что первые 4 км Виктория держалась вплотную к группе лидеров. Но когда группа начала распадаться, девушка уверенно удержала свою позицию и стала бронзовым призёром.

Золото взяла спортсменка, которая представляет Республику Мордовия и Кемеровскую область Рейхан Каграманова. Она прошла дистанцию с результатом 44.33,69. Второе место заняла представительница Челябинской области Кристина Любушкина.