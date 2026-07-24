Московская область. Юные стрелки Удмуртии завоевали 14 медалей на пятой Юношеской лиге страны по пулевой стрельбе (18+). Об этом сообщается в группе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва им. В. В. Лукина в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли с 12 по 21 июля в Московской области. В них приняли участие 176 юношей и 233 девушки из 37 регионов России. Борьба шла в двух возрастных категориях — до 15 и до 17 лет.

Удмуртию представили 19 юных спортсменов. Они завоевали пять бронзовых, три серебряных и шесть золотых медалей. Отмечается, что такое количество наград стало триумфом для стрелков Удмуртии.