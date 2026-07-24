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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Четырнадцать медалей завоевали юные стрелки Удмуртии на Юношеской лиге страны по пулевой стрельбе

10:00, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Четырнадцать медалей завоевали юные стрелки Удмуртии на Юношеской лиге страны по пулевой стрельбе
10:00, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Удмуртия\n#спорт\n#стрельба\n#соревнования\n#медали
Источник фото: ИИ
96
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Шесть наград — золотые.

Московская область. Юные стрелки Удмуртии завоевали 14 медалей на пятой Юношеской лиге страны по пулевой стрельбе (18+). Об этом сообщается в группе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва им. В. В. Лукина в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли с 12 по 21 июля в Московской области. В них приняли участие 176 юношей и 233 девушки из 37 регионов России. Борьба шла в двух возрастных категориях — до 15 и до 17 лет.

Удмуртию представили 19 юных спортсменов. Они завоевали пять бронзовых, три серебряных и шесть золотых медалей. Отмечается, что такое количество наград стало триумфом для стрелков Удмуртии. 

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10:00, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Удмуртия\n#спорт\n#стрельба\n#соревнования\n#медали