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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Женская команда Удмуртии выиграла Кубок России по лапте

14:17, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Женская команда Удмуртии выиграла Кубок России по лапте
14:17, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#лапта\n#кубок
Источник фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии
23
0

Девушки опередили соперниц из Ульяновской и Воронежской областей.

Йошкар-Ола. Республика Марий Эл. Спортсменки из Удмуртии выиграли Кубок России по лапте (18+). Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Соревнования прошли с 14 по 21 июля в Йошкар-Оле. В них приняли участие 15 мужских и женских команд из 12 субъектов России.

Женская команда из Удмуртии оказалась лучшей и забрала кубок. Серебро завоевали спортсменки из Ульяновской области, а бронзу взяла команда Воронежской области.

Мужская сборная Удмуртии не завоевала наград. В тройку призёров вошли команды из Омской, Ярославской и Тюменской областей. 

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14:17, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#лапта\n#кубок