Йошкар-Ола. Республика Марий Эл. Спортсменки из Удмуртии выиграли Кубок России по лапте (18+). Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Соревнования прошли с 14 по 21 июля в Йошкар-Оле. В них приняли участие 15 мужских и женских команд из 12 субъектов России.

Женская команда из Удмуртии оказалась лучшей и забрала кубок. Серебро завоевали спортсменки из Ульяновской области, а бронзу взяла команда Воронежской области.

Мужская сборная Удмуртии не завоевала наград. В тройку призёров вошли команды из Омской, Ярославской и Тюменской областей.