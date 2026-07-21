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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спортсмен из Ижевска взял бронзу в общем зачёте Кубка России по пара-велоспорту

14:53, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсмен из Ижевска взял бронзу в общем зачёте Кубка России по пара-велоспорту
14:53, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#соревнования\n#велосипедист
Источник фото: спортивный клуб «Кузнечики».
34
0

В финале он пришёл третьим в индивидуальной гонке и четвёртым — в групповой.

Тамбов. Тамбовская область. Ижевский спортсмен стал призёром Кубка России по пара-велоспорту (18+). Об этом сообщает спортивный клуб для людей с инвалидностью «Кузнечики». 

Финал Кубка России по велоспорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошёл в Тамбове. За медали боролись 70 атлетов из 16 регионов России.

Удмуртию представил воспитанник спортклуба для людей с инвалидностью «Кузнечики» Алмаз Сулейманов. Он занял третье место в индивидуальной гонке (шоссе) и четвертое место в групповой гонке.

Отметим, что ранее во время первого этапа Кубка России в Ижевске Алмаз Сулейманов взял серебро в индивидуальной гонке (шоссе) и пришёл пятым в групповой гонке. И по итогам всех этапов спортсмен стал бронзовым призёром в общем зачёте. 

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14:53, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#соревнования\n#велосипедист