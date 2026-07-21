Тамбов. Тамбовская область. Ижевский спортсмен стал призёром Кубка России по пара-велоспорту (18+). Об этом сообщает спортивный клуб для людей с инвалидностью «Кузнечики».

Финал Кубка России по велоспорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошёл в Тамбове. За медали боролись 70 атлетов из 16 регионов России.

Удмуртию представил воспитанник спортклуба для людей с инвалидностью «Кузнечики» Алмаз Сулейманов. Он занял третье место в индивидуальной гонке (шоссе) и четвертое место в групповой гонке.

Отметим, что ранее во время первого этапа Кубка России в Ижевске Алмаз Сулейманов взял серебро в индивидуальной гонке (шоссе) и пришёл пятым в групповой гонке. И по итогам всех этапов спортсмен стал бронзовым призёром в общем зачёте.