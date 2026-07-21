Он оказался одним из лучших в изнуряющей дисциплине «кросс-кантри марафон».
Миасс. Челябинская область. Спортсмен из Удмуртии завоевал медаль на Чемпионате России по велоспорту в Челябинской области (18+). Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.
Соревнования прошли в городе Миасс. Сильнейшие спортсмены из семи регионов России состязались в одной из самых изнуряющих и престижных дисциплин — «кросс-кантри марафоне».
Удмуртию на Чемпионате представили Илья Лужбин и Дарья Менькова. В упорной борьбе на горных трассах Илья Лужбин завоевал бронзу.
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