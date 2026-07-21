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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Маунтинбайкер из Удмуртии стал бронзовым призёром Чемпионата России по велоспорту

11:10, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Маунтинбайкер из Удмуртии стал бронзовым призёром Чемпионата России по велоспорту
11:10, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#маунтинбайк\n#медали
Источник фото: ИИ
17
0

Он оказался одним из лучших в изнуряющей дисциплине «кросс-кантри марафон».

Миасс. Челябинская область. Спортсмен из Удмуртии завоевал медаль на Чемпионате России по велоспорту в Челябинской области (18+). Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

Соревнования прошли в городе Миасс. Сильнейшие спортсмены из семи регионов России состязались в одной из самых изнуряющих и престижных дисциплин — «кросс-кантри марафоне».

Удмуртию на Чемпионате представили Илья Лужбин и Дарья Менькова. В упорной борьбе на горных трассах Илья Лужбин завоевал бронзу. 

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11:10, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#маунтинбайк\n#медали