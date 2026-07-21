Миасс. Челябинская область. Спортсмен из Удмуртии завоевал медаль на Чемпионате России по велоспорту в Челябинской области (18+). Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

Соревнования прошли в городе Миасс. Сильнейшие спортсмены из семи регионов России состязались в одной из самых изнуряющих и престижных дисциплин — «кросс-кантри марафоне».

Удмуртию на Чемпионате представили Илья Лужбин и Дарья Менькова. В упорной борьбе на горных трассах Илья Лужбин завоевал бронзу.