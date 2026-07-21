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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Третий раз в Ижевске проведут этап Кубка России по лыжным гонкам

09:50, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Третий раз в Ижевске проведут этап Кубка России по лыжным гонкам
09:50, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#лыжные гонки
Источник фото: ИА «Сусанин»
38
0

Соревнования пройдут с 19 по 22 декабря 2026 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в третий раз проведут 4-й этап Кубка России по лыжным гонкам (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Соревнования запланированы с 19 по 22 декабря. Традиционно они пройдут на лыжном комплексе имени Галины Кулаковой. 19 декабря лыжники проедут свободным стилем дистанцию 10 км, 20 декабря состоится командный спринт свободным стилем, а 22 декабря спортсмены преодолеют классическим стилем дистанции 15 и 20 км. 

Перед началом нового сезона на СОЛКе им. Г. А. Кулаковой обновили 3,8 км лыжероллерной трассы и отремонтировали стадион. 

Напомним, что в 2025 году 4-й этап Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске собрал более пяти тысяч зрителей (0+). 

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09:50, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#лыжные гонки