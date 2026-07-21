Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в третий раз проведут 4-й этап Кубка России по лыжным гонкам (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Соревнования запланированы с 19 по 22 декабря. Традиционно они пройдут на лыжном комплексе имени Галины Кулаковой. 19 декабря лыжники проедут свободным стилем дистанцию 10 км, 20 декабря состоится командный спринт свободным стилем, а 22 декабря спортсмены преодолеют классическим стилем дистанции 15 и 20 км.

Перед началом нового сезона на СОЛКе им. Г. А. Кулаковой обновили 3,8 км лыжероллерной трассы и отремонтировали стадион.

Напомним, что в 2025 году 4-й этап Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске собрал более пяти тысяч зрителей (0+).