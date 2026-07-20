Малая Пурга. Удмуртия. В селе Ильинское Малопургинского района началось строительство мотодрома для местных парней. Инициативная группа реализует проект «Ильинский подлетай». Об этом сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района.

Идея создать место для занятий мотоспортом возникла ещё год назад. Активисты определили площадку за пределами села, вместе с местными парнями расчистили территорию и приступили к организации трассы.

Средства на реализацию проекта собрали на круге благотворителей. Строительство трассы продолжается. В будущем она будет открыта для всех.

В настоящий момент организаторы собирают автомобильные покрышки для обустройства трассы.