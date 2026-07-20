Минск. Беларусь. Юный житель Ижевска стал победителем матчевой встречи по лёгкой атлетике между Россией и Беларусью. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Удмуртии.

Матчевая встреча сборных команд России и Беларуси прошла 18 и 19 июля в Минске (18+). В состав российской команды был вызван ученик спортивной школы №2 Ижевска, победитель Первенства России до 18 лет Никита Сисюк. Также юноша является рекордсменом Удмуртии в беге на 800 м (1:52,72) и 1500 м (3:55,24).

Никита Сисюк бежал дистанцию 1500м. Несмотря на падение, он преодолел дистанцию с результатом 4:01,29 и занял первое место.