Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Школьник из Ижевска стал победителем матчевой встречи между Россией и Беларусью в беге на 1500 м

11:00, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Школьник из Ижевска стал победителем матчевой встречи между Россией и Беларусью в беге на 1500 м
11:00, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Удмуртия\n#Беларусь\n#спорт\n#соревнования\n#медали
Источник фото: Федерация лёгкой атлетики Удмуртии
88
0

Он взял золото, несмотря на то, что упал на дистанции.

Минск. Беларусь. Юный житель Ижевска стал победителем матчевой встречи по лёгкой атлетике между Россией и Беларусью. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Удмуртии.

Матчевая встреча сборных команд России и Беларуси прошла 18 и 19 июля в Минске (18+). В состав российской команды был вызван ученик спортивной школы №2 Ижевска, победитель Первенства России до 18 лет Никита Сисюк. Также юноша является рекордсменом Удмуртии в беге на 800 м (1:52,72) и 1500 м (3:55,24).

Никита Сисюк бежал дистанцию 1500м. Несмотря на падение, он преодолел дистанцию с результатом 4:01,29 и занял первое место.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:00, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Удмуртия\n#Беларусь\n#спорт\n#соревнования\n#медали