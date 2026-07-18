Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 17 июля коллектив ХК «Ижсталь» провёл первое организационное собрание перед началом тренировочного процесса сезона 2026/27 годов. Об этом сообщил вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов.

В собрании приняли участие руководство клуба, тренерский штаб, административный персонал и игроки. Познакомились, определили задачи и цели на предстоящий сезон. Отмечается, что команда за межсезонье обновилась.

Напомним, ранее «Ижсталь» представила обновлённый тренерский штаб на следующий сезон.

Первая тренировка пройдёт 18 июля, а первые результаты можно будет увидеть на контрольных матчах 8, 15 и 25 августа на стадионе «Олимпиец».

Отметим, что в регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2025/26 «сталевары» заняли 13 место и впервые с сезона 2016/17 года вышли в плей-офф.