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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Коллектив ХК «Ижсталь» провёл первое организационное собрание перед началом сезона 

13:47, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Коллектив ХК «Ижсталь» провёл первое организационное собрание перед началом сезона 
13:47, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#ХК «Ижсталь»
Источник фото: Тимур Меджитов
26
0

Первые контрольные матчи пройдут 8, 15 и 25 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 17 июля коллектив ХК «Ижсталь» провёл первое организационное собрание перед началом тренировочного процесса сезона 2026/27 годов. Об этом сообщил вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов.

В собрании приняли участие руководство клуба, тренерский штаб, административный персонал и игроки. Познакомились, определили задачи и цели на предстоящий сезон. Отмечается, что команда за межсезонье обновилась.

Напомним, ранее «Ижсталь» представила обновлённый тренерский штаб на следующий сезон.

Первая тренировка пройдёт 18 июля, а первые результаты можно будет увидеть на контрольных матчах 8, 15 и 25 августа на стадионе «Олимпиец».

Отметим, что в регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2025/26 «сталевары» заняли 13 место и впервые с сезона 2016/17 года вышли в плей-офф.

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13:47, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#ХК «Ижсталь»