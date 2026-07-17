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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Второй этап Всероссийского фестиваля ВОИ по парусному спорту состоится в Ижевске

13:00, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Второй этап Всероссийского фестиваля ВОИ по парусному спорту состоится в Ижевске
13:00, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#парусный спорт\n#соревнования\n#инвалиды
Источник фото: ИА «Сусанин»
58
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В городе соберутся команды из Приволжского, Центрального, Южного, Северо‑Западного федеральных округов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут второй этап Всероссийского фестиваля Всероссийского общества инвалидов по парусному спорту (0+). Об этом сообщает Удмуртская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов (УРО ВОИ).

Соревнования пройдут с 20 по 23 июля на акватории Ижевского пруда.

В столицу Удмуртии приедут команды из регионов Приволжского, Центрального, Южного, Северо‑Западного федеральных округов. Участники будут соревноваться в двух классах: «Яркат» — экипажи и «РУЯ» — радиоуправляемые яхты.

Посмотреть на гонки парусников сможет каждый желающий. Организаторы предупреждают, что лучше всего наблюдать с набережной пруда.

0+ 

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13:00, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#парусный спорт\n#соревнования\n#инвалиды