Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут второй этап Всероссийского фестиваля Всероссийского общества инвалидов по парусному спорту (0+). Об этом сообщает Удмуртская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов (УРО ВОИ).

Соревнования пройдут с 20 по 23 июля на акватории Ижевского пруда.

В столицу Удмуртии приедут команды из регионов Приволжского, Центрального, Южного, Северо‑Западного федеральных округов. Участники будут соревноваться в двух классах: «Яркат» — экипажи и «РУЯ» — радиоуправляемые яхты.

Посмотреть на гонки парусников сможет каждый желающий. Организаторы предупреждают, что лучше всего наблюдать с набережной пруда.

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