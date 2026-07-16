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Сборная Удмуртии завоевала серебро чемпионата России по спорту сверхлёгкой авиации

15:50, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Сборная Удмуртии завоевала серебро чемпионата России по спорту сверхлёгкой авиации
15:50, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
49
0
#Удмуртия\n#авиация\n#спорт
Источник фото: Федерация спорта сверхлёгкой авиации Удмуртии
49
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Третий раз подряд за два года спортсмены занимают 2 место.

Дагестан. С 3 по 12 июля в Дагестане состоялся чемпионат России по сверхлёгкой авиации, на котором сборная Удмуртии завоевала серебро в командном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии. 

Для Удмуртии это третье серебро общекомандного зачёта за последние два года в данной дисциплине.

«Сложные погодные условия не стали препятствием для спортсменов. Благодаря слаженным действиям и взаимной поддержке они сумели войти в число призёров» — говорится в сообщении Минспорта Удмуртии.

Спортсмены из Удмуртии соревновались в дисциплине «параплан — скоростное парение». В состав команды вошли Роман Романов, Михаил Акимов, Станислав Ворончихин, Иван Морозов, Сергей Корепанов и Христина Кабанова. 

 

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15:50, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
49
0
#Удмуртия\n#авиация\n#спорт