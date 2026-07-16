Дагестан. С 3 по 12 июля в Дагестане состоялся чемпионат России по сверхлёгкой авиации, на котором сборная Удмуртии завоевала серебро в командном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Для Удмуртии это третье серебро общекомандного зачёта за последние два года в данной дисциплине.

«Сложные погодные условия не стали препятствием для спортсменов. Благодаря слаженным действиям и взаимной поддержке они сумели войти в число призёров» — говорится в сообщении Минспорта Удмуртии.

Спортсмены из Удмуртии соревновались в дисциплине «параплан — скоростное парение». В состав команды вошли Роман Романов, Михаил Акимов, Станислав Ворончихин, Иван Морозов, Сергей Корепанов и Христина Кабанова.