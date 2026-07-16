Таиланд. Спортсменка из Воткинска Надежда Пушпашева стала призёром Международного турнира по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (18+). Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

Международный турнир прошёл с 13 по 16 июля в городе Накхонратчасима в Таиланде. Четыре человека представили сборную России среди спортсменов с ПОДА. В составе сборной играла и жительница Воткинска, бронзовый призёр Паралимпийских Игр в Токио, заслуженный мастер спорта России Надежда Пушпашева.

Теннисистка из Удмуртии единственная из команды вышла из подгруппы и прошла в полуфинал. Там Надежда Пушпашева обыграла соперницу из Таиланда со счётом 3:2. В финале спортсменка проиграла участнице из Китая, в результате чего завоевала серебряную медаль.